San Felice, l’assessore Cirelli replica all’opposizione: “Tasse non aumentano”

SAN FELICE SUL PANARO – Attraverso una nota stampa, l’assessore al Bilancio del Comune di San Felice sul Panaro, Gian Paolo Cirelli, replica all’opposizione, dopo l’accusa rivolta all’Amministrazione comunale da parte di “Insieme per San Felice” di aver aumentato l’Imu:

Anche il bilancio in discussione il prossimo 22 marzo in Consiglio comunale non prevede alcun aumento di tasse e nemmeno dell’Imu, palese o nascosto. Ma i numeri non sono certo il forte del Pd sanfeliciano, visto lo spaventoso debito di oltre 18 milioni di euro che ha lasciato in eredità e che graverà per anni come un macigno sulla nostra comunità. Evidente inoltre la malafede di una opposizione che, sempre più a corto di argomenti, si inventa pretesti per attaccare l’attuale Amministrazione, arrivando ad accusarci di aver consegnato loro la documentazione del bilancio in ritardo, mentre invece è stata recapitata rispettando le procedure e i tempi previsti.