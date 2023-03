San Felice, in distribuzione il numero di marzo di “Appunti Sanfeliciani”

SAN FELICE SUL PANARO – È in distribuzione il numero 3 di marzo 2023 di “Appunti Sanfeliciani”, il periodico mensile del Comune di San Felice sul Panaro. In questo numero troviamo una intervista alla sanfeliciana Elena Grossi, direttrice del Pronto Soccorso dell’ospedale di Mirandola, ma si parla anche dei 130 anni di Sanfelice 1893 Banca Popolare, della Colonna della Libertà che attraverserà San Felice il 25 aprile, dell’avvio dell’iter per la costruzione della nuova caserma dei carabinieri e di molto altro ancora. Il giornale può essere consultato on line, sul sito del Comune (www.comunesanfelice.net) e su quello del “Barnardon” (www.albarnardon.it).

