San Felice, senso unico alternato in via dell’Industria dal 20 marzo al 7 aprile

SAN FELICE SUL PANARO – Alcune novità riguardanti la viabilità a San Felice sul Panaro: sarà istituito in via dell’Industria un senso unico alternato di marcia, dal 20 marzo al 7 aprile 2023 (dalle 7 alle 18), per l’esecuzione dei lavori di scavo e di canalizzazione per l’interramento di linee elettriche sulla sede stradale. In via Fossetta, invece, prevista l’istituzione di un divieto di transito veicolare mercoledì 22 marzo (dalle 8.30 alle 12.30) su tutto il tratto viario dall’innesto con Largo Posta all’innesto con via Bergamini. Divieto di sosta, inoltre, in via Fossetta, ove normalmente la sosta è consentita, per lavori edili su fabbricato privato al civico numero 5.

