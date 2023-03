Senza assicurazione, fugge in auto durante un controllo a Concordia: multato e denunciato

CONCORDIA – Un quarantenne residente nel bolognese alla guida di un fuoristrada è stato fermato ad un posto di controllo della Polizia Locale Area Nord a Concordia in via Santi. Una volta fermato, il conducente si è rifiutato di dichiarare le proprie generalità e durante le fasi di controllo ha messo in moto il proprio veicolo dandosi alla fuga a tutta velocità.

Gli agenti di Polizia Locale hanno inizialmente ad inseguire il veicolo ma poi hanno deciso di desistere per non creare pericolo alla circolazione. Gli agenti hanno, quindi, effettuato controlli di Polizia in Banca Dati, tramite i quali hanno accertato che il veicolo era senza assicurazione ed intestato al quarantenne conducente residente nel bolognese, riconosciuto dagli stessi agenti.

Sono, quindi, stati contattati gli agenti della Polizia Locale in provincia di Bologna dove risiedeva il quarantenne e una pattuglia della Polizia Locale Area Nord, unitamente ai colleghi bolognesi, si è recata sul luogo di residenza riuscendo a fermare il fuoristrada alla cui guida si trovava ancora l’uomo precedentemente datosi alla fuga.

A carico del quarantenne sono state comminate sanzioni per 1.000 euro con decurtazione di 15 punti della patente di guida, per guida pericolosa, veicolo privo di copertura assicurativa e per essersi dato alla fuga. Il fuoristrada è stato, inoltre, posto sotto sequestro amministrativo per mancata copertura.

L’uomo è stato anche denunciato all’Autorità Giudiziaria per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità e per non aver rispettato l’ordine della Polizia Locale di fermarsi mettendosi in fuga.

