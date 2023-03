Soliera, ad Habitat “Full time”, la vita di una donna in un film premiato a Venezia

SOLIERA – Mercoledì 15 marzo, alle ore 21, la sala grande dell’Habitat di Soliera (via Berlinguer 201) ospita la proiezione di film “Full time – Al centro per cento” (in francese “À plein temps”), film premiato al 78° Festival del Cinema di Venezia per la regia di Eric Gravel e l’interpretazione della protagonista Laure Calamy. La serata è ad ingresso libero e rientra nel programma di iniziative per l’8 Marzo Festa della Donna che vedono coinvolto l’associazionismo del territorio, con il coordinamento del Comune di Soliera e della Fondazione Campori.

“Full Time” ha l’ansia, la passionalità e i colpi di scena di un film thriller nel raccontare la vita di una donna in una società francese segnata dalle ingiustizie. Una società che, anche nella vita di paese oltre che nella frenesia di Parigi, ha dimenticato la sua umanità e porta le persone a perdere il senso della solidarietà, del darsi una mano e del comprendere i bisogni degli altri.

Il film mette in evidenza tre criticità della nostra società, non solo francese: la solitudine di una madre, separata, con i due figli e un ex marito assente e che non le passa gli alimenti; le angherie dei top manager nei confronti di chi lavora, si fa il mazzo e viene sfruttato (specie se donna); la guerra tra poveri, che anziché battersi insieme contro le ingiustizie e una società inumana, si fanno del male tra di loro La critica ha messo in evidenza come l’opera s’innesti nel filone del cinema sociale, in linea con quello dei fratelli Dardenne.

