Soliera, incidente a Limidi: coinvolti un’auto e un furgone

SOLIERA – Un incidente si è verificato nelle prime ore della mattina di oggi, martedì 14 marzo, a Limidi di Soliera. Coinvolti nello scontro, avvenuto in via Limidi all’altezza del Conad presente nella frazione solierese intorno alle ore 7, un’auto e un furgone.

Ancora in fase di ricostruzione la dinamica che ha portato all’incidente: entrambi i mezzi, in particolare l’auto, hanno riportato gravi danni, come testimoniato dalle immagini sottostanti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia Locale e i mezzi di soccorso.

