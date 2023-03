Soliera, muore capriolo investito da un’auto

SOLIERA – Un incidente dalle tragiche conseguenze, in questo caso non per una persona ma per un animale, si è verificato lo scorso martedì 28 febbraio a Soliera. Intorno alle ore 18.30, infatti – si legge sulla “Gazzetta di Modena” – un’auto ha investito un capriolo in strada Morello. Per l’animale, forse sbucato all’improvviso sulla carreggiata, non c’è stato nulla da fare: illeso, invece, il conducente dell’auto. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale dell’Unione delle Terre d’Argine.

