Supermoto, il team Frt Racing 2 di Finale Emilia presenta la squadra per la stagione 2023

FINALE EMILIA – Domenica 5 marzo, presso la sede del team motociclistico a Finale Emilia, è stata presentata la squadra ufficiale FRT Racing 2 per la stagione 2023 di supermoto.

Frt Racing 2: le squadre per il Campionato Italiano Supermoto e per il Campionato Interregionale

Nel Campionato Italiano Supermoto, nella categoria S4, riconfermato per il team Frt Racing 2 Marco Malone in sella alla nuova Honda CRF 450 2023. Malone sarà affiancato dal giovane Guido Cilla e dalla new entry Matteo Giacobbe. Nella categoria S Junior, invece, si riconferma Andrea Benvenuti.

Nutrito anche lo schieramento che prenderà parte al Campionato Interregionale, con i riconfermati Fabiano Bartoli, Lorenzo Surace e Alessandro Mantia che si affiancheranno alle new entry Dario Cogliano e Mattia Negri.

Il primo appuntamento della stagione sarà proprio con il Campionato Interregionale domenica 26 marzo a Busca (CN); a seguire, la prima tappa di Campionato Italiano prevista per il 16 aprile a Ottobiano (PV).

Calendario CAMPIONATO ITALIANO

16 aprile Pista South Milano, Ottobiano (PV)

7 maggio Circuito del Sele, Battipaglia (SA)

4 giugno Circuito di Pomposa, San Giuseppe di Comacchio (FE)

2 luglio Circuito Internazionale d’Abruzzo, Ortona (CH)

2 – 3 settembre Circuito internazionale di Viterbo

Calendario INTERREGIONALE

26 marzo Circuito di Busca (CN)

14 maggio Pista South Milano, Ottobiano (PV)

11 giugno Pista Azzurra Borgo Ticino (NO)

24 settembre Pista South Milano, Ottobiano (PV)

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: