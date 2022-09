Concluso il Campionato Italiano Supermoto: secondo posto per Malone del team FRT Racing 2 di Finale Emilia

Secondo posto per Marco Malone del team FRT Racing di Finale Emilia nella categoria S4: sabato 3 e domenica 4 settembre si è concluso il Campionato Italiano Supermoto presso il Circuito di Pomposa (FE). Una due giorni di gare disputate nello storico kartodromo il sabato e nell’autodromo la domenica.

Per quanto riguarda il team FRT Racing 2 di Finale Emilia, sabato, nella categoria SJunior con tratto sterrato aperto, Andrea Benvenuti ha conquistato il secondo posto nelle qualifiche. In gara 1 ha chiuso secondo, mentre in gara due ha conquistato una bellissima vittoria di manche, che gli ha permesso di riconquistare la tabella rossa di leader.

Nella categoria S4, invece, Malone si è dovuto accontentare del nono tempo nelle qualifiche; più attardato Cilla, con il ventitreesimo tempo. In gara 1, Malone è riuscito a recuperare posizioni chiudendo in sesta posizione, mentre nella seconda manche ha chiuso ottavo. Cilla non è invece riuscito a trovare il giusto feeling con la pista ferrarese e ha chiuso entrambe le manche in ventiduesima piazza.

Domenica con il passaggio nell’autodromo sono cambiati gli scenari: in S4, dopo un quinto tempo nelle qualifiche, Malone ha chiuso entrambe le manche in terza posizione. Guido Cilla, partito con l’undicesimo tempo nelle qualifiche, ha concluso le due manches rispettivamente in quattordicesima e decima posizione.

La giornata si è chiusa con il secondo posto di Malone e l’undicesimo di Cilla nella classifica generale. La stagione si è, invece, conclusa con il secondo posto di Marco Malone e il dodicesimo posto di Guido Cilla nella categoria S4.

Nella SJunior, dopo due gare battagliate, Andrea Benvenuti ha chiuso con due terzi posti e la terza posizione di giornata. Andrea ha concluso la stagione al secondo posto in classifica generale conquistando la medaglia d’argento a soli quattro punti dalla vetta.

Gilda Benazzi, Team Principal di FRT Racing 2, commenta così il finale di stagione:’’ E’ stato un anno molto impegnativo, complimenti a Benvenuti per l’ottimo risultato raggiunto. Peccato per Malone, potevamo esprimere meglio il nostro potenziale. Un plauso anche a Cilla, in crescita rispetto allo scorso anno’’.

La stagione non è ancora finita. Di seguito i prossimi appuntamenti: 24 e 25 settembre Interregionale Lombardia a Castelletto di Branduzzo in concomitanza con la gara di Europeo S Junior e Mondiale; Trofeo delle Regioni a Ortona il 2 ottobre.

Di seguito, alcune foto realizzate da Marco Rimondi:

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017