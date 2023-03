Team FRT Racing 2 di Finale Emilia, primo posto per Cilla nella prima tappa di Interregionale

FINALE EMILIA – Domenica 26 marzo si è disputata la prima tappa di Campionato Interregionale Lombardia – Piemonte – Liguria presso la pista di Busca (CN). Giornata fredda e con qualche scroscio di pioggia che però non hanno compromesso lo svolgimento delle gare.

Per quanto riguarda il team FRT Racing 2 di Finale Emilia, nella categoria SM4, le qualifiche del mattino hanno sancito il nono tempo in griglia per Fabiano Bartoli #51 e il dodicesimo per Dario Cogliano #15 mentre la wild card Guido Cilla #173 ha conquistato il secondo tempo.

In gara 1, Cilla è andato in fuga fino alla bandiera a scacchi dove ha tagliato il traguardo con il primo posto. Cogliano ha recuperato due posizioni chiudendo decimo, mentre Bartoli è incappato in un errore e ha chiuso in sedicesima posizione.

Nella seconda manche, Cilla è nuovamente partito in testa e ha chiuso la gara mantenendo la posizione. Putroppo Cogliano è incappato in una caduta al primo giro e ha chiuso sedicesimo. Buona la prova di Bartoli che è riuscito a risalire fino alla settima posizione.

Nelle qualifiche della categoria SM Fast, Mattia Negri #70 e Lorenzo Surace #44 hanno fermato il tempo rispettivamente sul terzo e settimo tempo. In gara, Negri è riuscito a recuperare una posizione e ha chiuso entrambe le manche secondo, mentre Lorenzo Surace ha concluso settimo.

Nella categoria SM5 Over, Alessandro Mantia #341 è riuscito ad imporsi da subito con il primo tempo nelle qualifiche e ha dominato entrambe le manches chiudendo con un primo posto assoluto di giornata.

Risultati di giornata:

Categoria SM4

Guido Cilla #173 P1

Fabiano Bartoli #51 P6 (Lombardia)

Dario Cogliano #15 P3 (Liguria)

Categoria SM Fast

Negri Mattia #70 P3

Surace Lorenzo #44 P7

Categoria SM5 Over

Alessandro Mantia #341 P1

Prossimo appuntamento il 16 Aprile ad Ottobiano (PV) con la prima gara di Campionato Italiano.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: