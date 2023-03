Techboard Group, borsa di studio da 3mila euro per uno studente di Ingegneria Elettronica di Unimore

Un premio di studio di tremila euro destinato alla crescita formativa di uno studente iscritto al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica. A promuoverlo sono Techboard Group Srl, azienda modenese specializzata nel settore dell’elettronica e in particolare nella produzione di circuiti stampati, assieme al Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari di Unimore. Il bando resterà aperto fino alle ore 13 di venerdì 31 marzo ed è disponibile collegandosi all’indirizzo web https://titulus-unimore.cineca.it/albo/.

L’attivazione del “Premio Techboard Group Srl”, alla sua prima edizione, rappresenta un nuovo tassello che lega l’azienda del CEO Fabio Malagoli all’ateneo cittadino. Numerosi, infatti, sono gli ambiti comuni di intervento: tra questi troviamo lo studio delle applicazioni dell’idrogeno nelle nuove tecnologie con il Centro di Ricerca Interdipartimentale H2 More, per alcuni mesi ospitato nel quartier generale aziendale di via della Scienza, fino al sostegno dei team del MoRe Modena Racing nelle loro competizioni automobilistiche, legate all’utilizzo di motori ibridi, elettrici e con guida autonoma.

“Da un paio di anni – spiega Fabio Malagoli, CEO di Techboard Group – abbiamo dato vita a E-HUB, un incubatore totalmente privato e verticalizzato sull’elettronica, all’interno del quale oggi sono presenti molte start up che impiegano un centinaio di neolaureati. Qui sono presenti molte realtà spin-off di Unimore e si è creata una naturale contaminazione tra ateneo, azienda, start up e il mercato, favorita anche dalla vicinanza dei docenti ai loro allievi. Ci sono i presupposti per dare vita a un “open innovation”; anche per questo ci è sembrato naturale proseguire con gli investimenti indirizzandoli verso le risorse umane, poiché, da un lato, rappresentano il valore aggiunto più rilevante, dall’altro la criticità più evidente di questo periodo visto il numero insufficiente di offerta”.

Per poter aspirare all’assegnazione della borsa di studio occorre essere iscritti full-time per l’anno accademico in corso e avere ottenuto una laurea triennale con un voto minimo di 100/110, anche in atenei diversi da Unimore. La domanda va inviata alla mail servizi.studenti@unimore.it e a quel punto si attende la compilazione di una graduatoria di merito, redatta secondo i criteri definiti da un comitato scientifico. I tremila euro saranno poi erogati in tre tranche da mille euro ciascuna, vincolata all’ottenimento di precisi risultati in termini di crediti formativi e tempistiche di conclusione del biennio accademico.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: