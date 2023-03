Una nuova strada a Limidi? L’Amministrazione comunale di Soliera: “Nulla di vero”

SOLIERA – Attraverso una nota stampa, l’Amministrazione comunale di Soliera interviene in merito alle voci diffusesi in merito ad un progetto relativo ad una nuova strada da realizzare nella frazione di Limidi per smentire qualsiasi profetto di questo tipo, bollando le voci come “fake news”. Di seguito, la nota integrale dell’Amministrazione comunale di Soliera:

“Da qualche giorno circola un volantino rivolto agli abitanti di Limidi, convocati a un’assemblea programmata per domani sera 31 marzo. Argomento: il progetto di una nuova fantomatica strada nella frazione, progetto che semplicemente non esiste. Allo scopo di seminare un allarmismo fondato sul nulla, viene riesumata una vecchia mappa con una riga tratteggiata paventando futuri effetti nefasti come cementificazione, crollo del commercio, smog e rumore nelle zone residenziali.

C’è del vero? No, è tutto senza alcun fondamento. Il progetto di strada, va ribadito con fermezza e perseveranza, non esiste. L’amministrazione comunale lo ha spiegato attraverso ripetuti chiarimenti in tutte le sedi, formali (Consigli comunali, Commissioni) e informali: anche lo scorso 18 febbraio, quando ad Habitat è stata presentata in assemblea pubblica la proposta di PUG (Piano Urbanistico Generale).

E allora come mai questo allarme? Si tratta della solita, farneticante e velenosa iniziativa di due consiglieri comunali dell’opposizione, Paolo Vincenzi (Lega) e Rita Capelli (Movimento 5 Stelle), che conoscono (o dovrebbero comunque conoscere) in modo dettagliato come stanno le cose, ma preferiscono speculare sulle legittime preoccupazioni dei cittadini, non trovando argomenti reali su cui sviluppare la loro attività di opposizione. I cittadini, e in particolare i limidesi, hanno il diritto di sapere che questa è inqualificabile propaganda politica basata solo su falsità”.

