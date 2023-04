25 aprile, le iniziative e le celebrazioni di Anpi a Modena e provincia

SOLIERA



DOMENICA 23 APRILE DALLE ORE 10:30

PER LA PACE ASPETTANDO IL 25 APRILE

c/o HABITAT via Berlinguer, Soliera (MO)

Giornata dedicata alla pace e ai temi della Resistenza con conferenze,

pranzo resistente e concerto di band musicali: Violenti Piovaschi, Nati Così

e i Modena City Ramblers



MARTEDI’ 25 APRILE

ORE 14:00 Giro in bicicletta per la deposizione dei fiori ai cippi dei caduti per la libertà

ORE 17:30 Celebrazioni ufficiali in Piazza Sassi