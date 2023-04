Polemiche sul 25 aprile a Mirandola, il sindaco Greco: “Sono profondamente amareggiato”

Non si capisce per quale ragione l’Anpi, spalleggiata da una parte della sinistra locale, si scagli con violenza contro Mirandola, considerando come l’edizione 2023 faccia tappa in diverse città, molte delle quali amministrate dalla sinistra, ed in passato abbia fatto visita a Firenze, Roma, Ferrara e Bologna grazie anche alla collaborazione e al patrocinio dell’Anpi stessa, come in occasione dell’edizione 2015 “da Bologna a Cavriago, Parma e Fontanellato” dove l’associazione partigiana compare persino sulla locandina.