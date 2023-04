A San Felice aumentano i cestini dei rifiuti su strade e piste ciclabili

SAN FELICE SUL PANARO – A San Felice si aumentano i cestini dei rifiuti su strade e piste ciclabili, che arriveranno a essere 140. E’ una delle misure previste con il trasferimento al gestore Aimag delle attività di igiene ambientale, fino ad oggi svolte in modo non continuativo e meno strutturato da personale operativo del Comune. L’amministrazione ha concordato con la multiutility tutto il da farsi sul tema pulizia della cittadina, programmando gli spazzamenti manuali e meccanizzati, la raccolta rifiuti abbandonati, la pulizia dei fossi. Nell’occasione quindi finalmente si aggiusta il tiro sulla questione cestini della spazzatura, che vennero decimati all’indomani dell’avvio della raccolta differenziata porta a porta con l’intento di educare i cittadini a tenersi sempre i loro rifiuti in casa. Una scelta che provocò -e provoca – diversi problemi a partire dall’abbandono della cacca dei cani in strada perché – spiegano i padroni poco educati – “non ci sono i cestini”.

Spiegano dal Comune:

Nella seduta dello scorso 27 aprile il Consiglio comunale di San Felice sul Panaro ha preso atto del Piano Economico Finanziario (Pef) relativo ai servizi di gestione dei rifiuti urbani, (redatto in conformità alle regole dettate da Arera – l’Autorità di regolazione nazionale – con il Metodo Tariffario Rifiuti) sulla base del quale sono state approvate, nella stessa serata, le tariffe che saranno applicate ai cittadini nel 2023. La delibera fa seguito alla revisione del Pef pluriennale 2023-2025 approvata da Atersir lo scorso 13 aprile riguardante tutto il bacino dei Comuni gestiti da Aimag. Per quanto riguarda il Comune di San Felice, il Pef 2023 tiene conto in particolare di un significativo incremento dei servizi di spazzamento e pulizia del territorio il cui progetto, predisposto da Aimag in collaborazione con l’Ufficio Ambiente del Comune, era stato approvato dalla Giunta lo scorso 22 dicembre. Tale progetto prevede il trasferimento al gestore Aimag delle attività di igiene ambientale, fino ad oggi svolte in modo non continuativo e meno strutturato da personale operativo del Comune, programmando un sostanziale aumento, sia in termini di ore che di frequenza, di tutte le attività afferenti alla pulizia del territorio quali lo spazzamento manuale e meccanizzato, la raccolta di rifiuti abbandonati, la pulizia dei fossi e la pulizia delle aree in occasione di fiere, eventi e manifestazioni varie. È previsto anche una razionalizzazione con incremento, dei cestini gettarifiuti.

Spazzamento manuale – Sono previste complessivamente 60 ore a settimana con un operatore presente tutti i giorni (affiancato da un secondo in due turni), nel centro urbano, nei parcheggi e nei parchi anche delle frazioni, oltre che nelle aree del mercato e di prossimità alle scuole.

Spazzamento meccanizzato – È stato introdotto un servizio svolto mediante spazzatrice meccanica, supportata da operatore con soffiatore nei mesi di foglie e fioritura. Il progetto è dimensionato sulla tipologia delle vie (con o senza alberatura) e sulla stagionalità per un totale di 32 chilometri di strade e cinque chilometri di piste ciclabili. La frequenza di pulizia di ogni via varia, da una volta ogni due settimane nei mesi di caduta foglie, a una volta al mese nei periodi di fioritura, per ridursi a una volta ogni due mesi nel resto dell’anno.

Raccolta rifiuti abbandonati – In concomitanza col servizio di spazzamento manuale nel centro urbano, nei parcheggi e nei parchi anche delle frazioni, è svolta anche la raccolta dei rifiuti abbandonati di piccole/medie dimensioni. Gli abbandoni di rifiuti ingombranti vengono gestiti a chiamata o comunque ogni due settimane in occasione della raccolta ingombranti. Ricordiamo che i cittadini, indipendentemente dai servizi programmati, hanno sempre la possibilità di segnalare situazioni di degrado attraverso il numero verde Aimag 800 018 405 o utilizzando l’app per smartphone “My Aimag”.

Pulizia fossi – È previsto un intervento annuale specifico, principalmente su strade extra-urbane indicate dall’Amministrazione comunale, per un totale di oltre 20 chilometri.

Fiere, eventi e manifestazioni – In preparazione ed alla conclusione di otto eventi patrocinati dall’Amministrazione comunale sono programmate attività di spazzamento manuale e meccanizzato per un totale di 72 ore/anno.

Cestini gettarifiuti – Nel territorio comunale sono attualmente posizionati 115 cestini. Il progetto prevede il ripristino di alcuni cestini rimossi in passato, la rimozione di altri sostanzialmente inutilizzati e la nuova installazione in aree nel tempo divenute “sensibili” quali la Ciclovia del Sole. Al termine degli interventi i cestini presenti saranno 140.

