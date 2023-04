Finale Emilia, Confesercenti Area Nord: “Per il rilancio nuovi posti auto e centro più attrattivo”

Per fare ciò, Confesercenti Area Nord chiede che vengano messe in campo azioni per incentivare al meglio il commercio: “Si devono promuovere iniziative ricreative, enogastronomiche e culturali da calendarizzare anno per anno e da comunicare periodicamente attraverso newsletter, canali social e sito del comune“.

“Inoltre, per arrivare ad avere un centro storico e un paese ricco di attività diversificate fra loro – continua Bega – e con offerta di qualità è necessario creare dei percorsi formativi specifici proprio per elevare la qualità del servizio offerto dagli esercenti del commercio e dell’artigianato. Inoltre, l’amministrazione comunale, attraverso contributi ad hoc, potrebbe favorire il sorgere di nuove iniziative imprenditoriali che intendono aprire in centro. E’ necessario anche verificare l’opportunità di un piano di MKT urbano, ricorrendo alle strutture dei Centri di Assistenza Tecnica delle associazioni, con lo scopo di analizzare i punti di forza e di debolezza della rete commerciale di Finale Emilia per formulare proposte e progetti”.