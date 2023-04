Lavori sulla Ciclovia del Sole, chiuso dal 12 al 14 aprile il tratto tra Camposanto e San Felice

CAMPOSANTO – SAN FELICE SUL PANARO – A partire da domani, mercoledì 12 aprile, fino a venerdì al 14, condizioni meteo permettendo, verranno eseguiti lavori di ripristino della Ciclovia del Sole nel tratto tra il Comune di Camposanto e il Comune di San Felice sul Panaro, per il tracciato sull’ex sedime ferroviario.

Per motivi di sicurezza è necessario interdire il passaggio degli utenti per l’intero periodo dei lavori. Il tratto interdetto al transito sarà dall’ingresso di Camposanto all’uscita di via Borgo in Comune di San Felice. Tali lavori – spiega l’Amministrazione comunale di San Felice – si rendono necessari per garantire il buon funzionamento della via ciclabile e non è possibile rimandarli.

PERCORSO ALTERNATIVO (da Camposanto a San Felice sul Panaro)

– Raggiungere la ciclabile sull’argine Nord del fiume Panaro e procedere in direzione est fino alla località Ca’ de Coppi (circa 3,5 km)

– Raggiungere la strada provinciale SP 2, girare a destra e percorrerla fino all’incrocio con via Panaria Est.

– Attraversare la SP 2 con prudenza e proseguire lungo via Dogaro

– Giunti all’intersezione a T, girare a sinistra percorrendo sempre via Dogaro

– Girare a destra e percorrere via Spinosa

– Girare a sinistra e proseguire su via Vallicella

– All’intersezione con via Bassa, girare a destra e proseguire su via Bassa

– Giunti alla rotonda, attraversare la Strada Provinciale di Correggio (sono presenti strisce pedonali) e proseguire su via Bassa raggiungendo via Borgo, da cui prosegue il percorso dell’Eurovelo 7

PERCORSO ALTERNATIVO (da San Felice sul Panaro a Camposanto)

– Procedere lungo via Bassa

– Giunti alla rotonda, attraversare la Strada Provinciale di Correggio (sono presenti strisce pedonali) e proseguire a destra su via Bassa

– Giunti all’intersezione con via Vallicella, girare a sinistra e procedere lungo via Vallicella

– Dopo circa 1,5 Km girare a destra lungo via Spinosa

– All’intersezione con Via Dogaro girare a sinistra

– Alla prima intersezione girare a destra sempre lungo via Dogaro

– Giunti sulla strada provinciale SP 2 girare a destra e percorrerla per circa 200 m

– Attraversare con prudenza la SP 2 e raggiungere la ciclabile posta in testa argine: svoltare a destra e procedere fino a raggiungere il ponte sul fiume Panaro da cui prosegue il percorso dell’Eurovelo 7

