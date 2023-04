“Marci su Roma, la resistibile ascesa del fascismo”, presentazione a Carpi

Torna Storie ribelli, ciclo di iniziative messo a punto da Anppia provinciale (Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani

Antifascisti), Comitato Provinciale Anpi ETS(Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) e Istituto storico di Modena che grazie alla presentazione di libri, graphic novel con gli autori, una mostra itinerante e un recital storico vuole ricordare la violenza del primo dopoguerra, la storia dell’antifascismo e della Resistenza con linguaggi e forme narrative nuove.

Il 22 aprile a Carpi, per celebrare l’anniversario della Liberazione della città, va in scena, presso l’auditorium San Rocco, alle 11 per le scuole e alle 21 per la cittadinanza, il recital storico musicale, scritto da Giovanni Taurasi e prodotto da ANPPIA nazionale, “Marci su Roma. La resistibile ascesa del fascismo”, con Tupamaros e Teatro al quadrato.

L’iniziativa ha il sostegno della Fondazione CR di Carpi e di ANPPIA nazionale.

