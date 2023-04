Medolla, sabato 15 aprile in acetaia detti popolari e poesia dialettale

MEDOLLA – Un pomeriggio tutto dedicato alla tradizione più autentica, sia per i contenuti, che per la location. Il secondo appuntamento di “Poesia & Musica”, la rassegna organizzata dal Comune di Medolla e composta da quattro pomeriggi di svago culturale in altrettanti luoghi da scoprire della nostra pianura, fa infatti tappa sabato 15 aprile all’Azienda Gabrielli di via Bosco, dove nella Sala acetaia Aula Mater, protagonisti saranno “Detti popolari, Poesia dialettale”. Marta Vincenzi e Laura Lodi introdurranno i poeti Giulio Aleotti, Nerina Ardizzoni e Doriano Novi, con l’accompagnamento al pianoforte del maestro Lucio Diegoli. Un’occasione da non perdere per visitare un luogo dove sapienza e storia delle nostre terre sono alla base di un prodotto unico al mondo. Inizio alle ore 17, ingresso libero e gratuito.

