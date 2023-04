Mirandola, due auto si scontrano in via per Concordia

MIRANDOL A – Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 18 aprile, a Mirandola, in via per Concordia. Per cause ancora da chiarire, due auto si sono scontrate nel tratto compreso tra la rotonda di Ponte Rovere e la Rotonda della Variante SS12. Sul posto per i rilevi e per la gestione della viabilità è intervenuta la Polizia Locale di Mirandola.

