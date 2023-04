Nonantola, due auto si scontrano all’incrocio: un bambino tra i feriti

NONANTOLA – Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 16 aprile, nel territorio di Nonantola, per la precisione all’incrocio tra via Guercinesca Est e via Caselle. Poco dopo le 17, due auto si sono scontrate violentemente: una delle due, a bordo della quale c’era una famiglia composta da mamma, papà e figlio di 10 anni, a causa dell’impatto è finita nel campo a lato della carreggiata, mentre l’altra, a bordo della quale c’era solamente un uomo, è finita in un canale.

Mentre il conducente di quest’ultima auto è riuscito ad uscire da solo dalla vettura, più gravi le conseguenze per gli occupanti della prima vettura. Il padre è riuscito ad estrarre il figlio di 10 anni dalla vettura, ma è stato necessario l’elisoccorso per trasportarlo al Policlinico a causa di un trauma toracico: il bambino non sarebbe, comunque, in pericolo di vita. Necessario, invece, l’intervento dei Vigili del Fuoco di San Felice, sul posto insieme ai soccorsi, per estrarre dall’auto la mamma del bambino, poi trasportata insieme al padre all’ospedale di Baggiovara. Le condizioni di nessuno di loro sarebbero gravi. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.

