Nonantola, il 22 aprile Stefano Bonaccini ospite alla Festa de l’Unità di Primavera

Sabato 22 aprile, alle ore 20.00, il Presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini sarà a Nonantola, alla Festa de l’Unità di Primavera, per salutare volontari e simpatizzanti.

La Festa – ospitata, come di consueto, nello stabile al civico 1 di via Marzabotto – ha preso il via lo scorso 14 aprile, e sarà in funzione dal venerdì alla domenica fino al 21 maggio.

La Festa de l’Unità di Primavera è organizzata dai circoli del Pd di Nonantola, Ravarino, Bomporto, Bastiglia, Fiorano, Maranello, Massa Finalese, Medolla, Pavullo, Piumazzo, Spilamberto e Vignola.

In programma un ricco menù fatto di politica, buon cibo e buona musica.

“La Festa di Primavera – sottolineano i segretari dei Circoli Pd – è il frutto di una comunità che lavora volontariamente per sostenere i propri circoli e le relative iniziative. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i volontari impegnati da mesi nella preparazione e poi per tutta la durata della festa. Il primo week end è andato oltre le previsioni per presenze e incassi, e ci auguriamo che continui così”.

Particolarmente apprezzata l’offerta culinaria.

Tutti i venerdì, tradizionali serate a base di pesce, su prenotazione chiamando il numero 059.549008. Il sabato sera ristorante aperto e serata musicale. Infine, alla domenica, la Festa sarà in funzione a pranzo.

Aperture straordinarie sono previste a pranzo nei Festivi di martedì 25 aprile e lunedì 1° maggio.

