Spacciava crack e hashish, pusher arrestato al parco

MODENA – Continua l’attività di prevenzione e contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena, mirata al controllo dei luoghi più esposti a fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti della città.

Nella serata di ieri, lunedì 3 aprile, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nel corso di uno specifico servizio antidroga espletato nel parco XII Aprile, a Modena, hanno individuato un 33enne che all’esito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di sette dosi di crack e tre di hashish, unitamente a 180 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

Il giovane è stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma, in attesa di comparire davanti al Giudice del Tribunale di Modena per il rito direttissimo.

