A Scortichino è tempo di Trofeo del salame

SCORTICHINO – All’insegna del motto “Maiali si nasce, salami si diventa”, si svolgerà domenica 7 maggio presso la struttura coperta attigua al campo sportivo del paese situato in via Provinciale, l’ ottava edizione del Trofeo del Salame. Norcini amatoriali si sfideranno in due sezioni separate. I concorrenti sono invitati a far pervenire i loro salami entro e non oltre le ore 12 del 6 maggio. Alle 20,30 è prevista la cena con degustazione dei salami in gara. “Partecipare e’ importante – afferma Valentino Bega a capo del comitato organizzatore – per evitare l’oblio di questo meraviglioso salume”.

Per informazioni e prenotazioni 3283013335 (Valentini) oppure 3333823616 (Weber) o 3484204453 (Gianni).

