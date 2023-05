Alla Festa de l’Unità di Fossoli raccolti 2mila euro per la Romagna

Ammonta a 2mila euro il ricavato della cena del 26 maggio, prima giornata della Festa de l’Unità di Fossoli, che il Partito Democratico di Carpi ha scelto di destinare all’aiuto alle popolazioni della Romagna colpite dall’alluvione.

La somma sarà indirizzata, in particolare, all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, anche in riconoscimento dell’aiuto che quel territorio, e in particolare il Comune di Lugo, diede a Carpi nel 2012, in occasione di un’altra emergenza, quella del terremoto.

Da parte della Segretaria del Pd di Carpi, Daniela Depietri, un sentito ringraziamento a tutti i volontari che, con il proprio impegno, contribuiscono in maniera fondamentale alla possibilità di svolgere la Festa, così come a tutti coloro che hanno deciso di partecipare alla raccolta fondi: “Come nel 2012, anche ora è il momento di dimostrare concretamente tutta la solidarietà e la vicinanza possibili ai cittadini colpiti da questa nuova calamità. È infatti la solidarietà, l’idea che ci si salva soltanto tutti insieme, uno degli ingredienti fondamentali che hanno reso l’Emilia-Romagna uno dei territori più importanti del Paese. Come Partito Democratico, continueremo a fare la nostra parte, come sempre”.

