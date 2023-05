Allagamenti dovuti al maltempo, a Bomporto chiusa via Testa

BOMPORTO – Continuano, anche nel territorio modenese, le criticità legate al maltempo (qui gli aggiornamenti per quanto riguarda la Bassa modenese). Nel comune di Bomporto, nella mattinata di oggi, mercoledì 17 maggio, la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara ha dovuto procedere, a causa di alcuni allagamenti, alla chiusura di via Testa fino all’ intersezione con via per Solara.

