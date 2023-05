Bastiglia, il 25 maggio la seconda distribuzione prodotto antizanzare

BASTIGLIA- Seconda distribuzione del prodotto larvicida nel territorio di Bastiglia. Giovedì 25 maggio, in occasione del mercato settimanale in Piazza Gramsci, i cittadini potranno ritirare gratuitamente il trattamento antilarvale, da utilizzare nelle caditorie, nei sottovasi, nelle botti e in generale dovunque ci sia un ristagno d’acqua.Gli interessati dovranno indicare il nominativo, l’indirizzo e il numero di pozzetti da trattare. Il prodotto viene fornito non a famiglia, ma a edificio, pertanto dove siano presenti aree abitate da più nuclei famigliari è opportuno che un solo referente si faccia carico del ritiro del prodotto.

Si ricorda che utilizzare con regolarità il trattamento messo a disposizione dal Comune è una prassi indispensabile per contrastare lo sviluppo larvale, unita ad altri accorgimenti quali evitare i sottovasi, cambiare spesso l’acqua degli abbeveratoi per animali, coprire i contenitori di acqua piovana ed eliminare i ristagni d’acqua che si formano dopo la pioggia.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il servizio Ambiente del Comune di Bastiglia al numero 059800906 o quello dell’Unione Comuni del Sorbara al numero 059800832 o via mail all’indirizzo ambiente@unionedelsorbara.mo. it.

In caso di maltempo la consegna sarà effettuata giovedì 1˚ giugno.