Mirandola, inaugura “La Frolleria”, la prima biscotteria gestita totalmente da ragazzi neuroatipici. Il plauso della ministra Alessandra Locatelli.

“Siamo qui per celebrare un traguardo importante, ricco di significato per tanti ragazzi, famiglie e volontari che, in questa iniziativa, hanno messo tutto il loro cuore e il loro impegno”. E’ palpabile l’emozione negli occhi e nella parole di Marzia Manderioli, presidente del dislocamento mirandolese di Anfass (l’associazione che tutela i disabili e le loro famiglie), in occasione dell’inaugurazione del laboratorio di pasticceria “La Frolleria”. Sito in via Bernardi 3, l’atelier si propone come esperienza totalmente autogestita da ragazzi neuroatipici, i quali si occuperanno di curare tutte le fasi di produzione e vendita al dettaglio del prodotto. “Qui sono presenti tutte le competenze necessarie per mandare avanti un’attività”, spiega Marzia Manderioli, “ci sono infatti ragazzi capacissimi di usare il pc, altri fulminei nella preparazione dei biscotti e, altri ancora, che sanno ben rapportarsi con il pubblico. Insomma, si tratta di una squadra in cui ciascuno può far emergere ciò che meglio gli riesce”. Un’esperienza unica nel suo genere, che si propone d’implementare le capacità di ogni partecipante, potenziandone le competenze professionali e l’autostima. “I ragazzi lavoreranno su turni, in piccolo gruppo”, racconta la presidente, “cosicché ciascuno possa trovare il giusto spazio d’intervento ed espressione”.

Tantissimi gli aderenti all’iniziativa, con una componente giovanile spiccata di under 30. A congratularsi con i ragazzi e l’associazione, è eccezionalmente intervenuta la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, che ha espresso parole d’encomio nei confronti del progetto. “Questa è un’esperienza virtuosa, rispetto alla quale non posso fare altro che rallegrarmi”, ha chiosato la titolare del dicastero, “auspicando che iniziative di questo tipo si ripetano anche in altri luoghi. Da parte nostra, ci sarà sempre appoggio e sostegno”.

Presenti anche altre personalità politiche del territorio, quali il primo cittadino di Mirandola Alberto Greco, i colleghi Alberto Calciolari, Carlo Casari, Lisa Luppi e Luca Prandini e la consigliera regionale Palma Costi. “Mi preme sottolineare la cultura dell’imprenditorialità che caratterizza quest’esperienza”, afferma Greco, “fare impresa infatti non è mai facile. Qui, invece, ci si sta riuscendo bene, coniugando inoltre aspetti d’integrazione e solidarietà”. Parole riprese dal primo cittadino medollese Calciolari, che ha richiamato all’importanza del costituirsi comunità per essere più forti. “Undici anni fa venivamo colpiti da un grave terremoto”, ricorda invece Palma Costi, “ma le tante esperienze solidali che stanno fiorendo dimostrano come – in fin dei conti – questo territorio abbia saputo trarre il meglio da quell’avvenimento drammatico”.

