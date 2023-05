Calcio, dilettanti: valzer sulle panchine delle squadre della Bassa modenese

SAN FELICE, MEDOLLA, NONANTOLA – Valzer sulle panchine delle formazioni delle squadre della Bassa modenese. Iniziando dall’Eccellenza, La Pieve Nonantola, che ha conquistato quest’anno una storica salvezza dopo la promozione della scorsa stagione, saluta mister Andrea Barbi e si affida a mister Enrico Rosi:

“Ringraziamo di cuore Andrea per aver passato con noi quattro anni indimenticabili e per aver scritto, tassello dopo tassello, una nuova storia granata”. Le parole del presidente Matteo Masetti: “Un abbraccio ed un grosso in bocca al lupo per il futuro, Andrea. Allenatore preparato ed innovativo, una persona cordiale con tutti e capace di inserirsi in un ambiente nuovo in maniera perfetta. Grazie per le vittorie e le tante soddisfazioni che abbiamo condiviso insieme in questi anni”.

Queste le prime parole di mister Rosi:“Sono molto carico per questa nuova avventura, ringrazio la Società perché ha creduto in me e ringrazio anche Andrea Barbi che, oltre ad essere un grande allenatore, è un amico per me. Per la prossima stagione mi aspetto tanta applicazione da parte dei giocatori e tanta umiltà che rispecchia molto lo spirito Pieve”.