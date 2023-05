Calcio: il Medolla vince la finale playoff, salvezza per Cavezzo e La Pieve Nonantola. Solierese ai playoff

di Simone Guandalini – Di nuovo in campo nel weekend le squadre della Bassa modenese impegnate nei campionati dall’Eccellenza alla Seconda Categoria. Di seguito, risultati e classifiche di tutti i gironi, categoria per categoria.

Eccellenza

Nel Girone A di Eccellenza, La Pieve Nonantola termina il proprio campionato con un pareggio casalingo contro la Fidentina (1-1): Tudini Bellei risponde nella ripresa tra le fila granata al vantaggio firmato da Terranova nel primo tempo. La Pieve Nonantola conclude il proprio girone al quattordicesimo posto, in zona playout: avendo, però, 8 punti di vantaggio sull’Arcetana, squadra che avrebbe dovuto affrontare agli spareggi salvezza, per le regole dell’Eccellenza la gara non si disputerà e l’Arcetana retrocederà direttamente in Promozione.

Eccellenza, Girone A, risultati giornata 37:

Borgo San Donnino – Sasso Marconi 3-0

Arcetana – Agazzanese 1-7

Boretto – Nibbiano & Valtidone 3-2

Campagnola – Real Formigine 2-4

Castellana Fontana – Modenese Calcio 0-0

Castelvetro Calcio – Anzolavino Calcio 1-1

Cittadella Vis Modena – Virtus Castelfranco 1-2

La Pieve Nonantola – Fidentina 1-1 (Terranova (F), Tudini Bellei (L))

Rolo – Colorno 2-4

Vignolese 1907 – Piccardo Traversetolo 2-2

Eccellenza, Girone A, classifica:

Borgo San Donnino 84

Agazzanese 79

Cittadella Vis Modena 74

Virtus Castelfranco 73

Colorno 67

Real Formigine 62

Castelvetro Calcio 57

Rolo 52

Piccardo Traversetolo 51

Fidentina 50

Nibbiano&Valtidone 49

Sasso Marconi 49

Vignolese 1907 47

La Pieve Nonantola 46

Modenese Calcio 42

Boretto 40

Arcetana 38

Castellana Fontana 37

Campagnola 25

Anzolavino Calcio 23

Promozione

Nel Girone C di Promozione, salvezza conquistata dopo l’ultima giornata di campionato da parte di Cavezzo e Virtus Camposanto. Al Cavezzo, autore di un incredibile rimonta nel girone di ritorno, che ha consentito alla formazione biancoazzurra di evitare anche i playout, basta la sconfitta 0-1 nel derby della Bassa contro la Quarantolese (decide una rete di Bonaccio nel finale), mentre la Virtus Camposanto è salva nonostante la sconfitta casalinga contro il Faro Coop (0-1). Il San Felice chiude il proprio campionato con un pari a reti bianche sul campo del Porretta.

Promozione, Girone C, risultati giornata 30:

Castelnuovo – Calcio Zola Predosa 1-2

Casumaro – Vadese Sole Luna 8-1

Cavezzo – Quarantolese 0-1 (Bonaccio)

Fossolo 76 Calcio – Atletico Spm Calcio 2-1

Msp Calcio – Trebbo 1979 2-0

Porretta 1924 – San Felice 0-0

Virtus Camposanto – Faro Coop 0-1 (Garni)

X Martiri – Atletic Cdr Mutina 0-1

Promozione, Girone C, classifica:

Calcio Zola Predosa 66

Faro Coop 61

Atletico Cdr Mutina 60

Castelnuovo 56

Casumaro 42

Quarantolese 41

Msp Calcio 40

San Felice 39

Trebbo 1979 39

Virtus Camposanto 37

Cavezzo 36

X Martiri 35

Fossolo 76 Calcio 34

Porretta 1924 31

Atletico Spm Calcio 24

Vadese Sole Luna 13

Prima Categoria

Il Girone D di Prima Categoria si chiude con la conquista dei playoff da parte della Solierese, che si impone 2-1 contro lo United Carpi secondo in classifica, grazie alle reti decisive di Fontanesi e Teodosio. Playoff dai quali, invece, resta fuori il Ravarino, che chiude al sesto posto nonostante la vittoria esterna contro la Madonnina, che precede la formazione ravarinese di un solo punto in classifica e si qualifica agli spareggi. La Solarese, già matematicamente retrocessa in Seconda Categoria la scorsa settimana chiude la propria stagione con una vittoria casalinga contro lo Junior Fiorano, che consente ai giallorossi, in gol con Russo ed El Gourche, di superare i rivali di giornata in classifica e chiudere al terzultimo posto. Pesante ko, ma ininfluente per quanto riguarda la propria classifica, invece, per la Pol. Nonantola, sconfitta 4-1 sul campo della Virtus Cibeno.

Prima Categoria, Girone D, risultati giornata 30:

Colombaro – Maranello Sportiva 0-1

Consolata 67 – Lama 80 3-2

Madonnina Calcio – Ravarino 1-2 (Sanci (R), Pioppi (M), Gonzalez (R))

Pavullo – Gaggio 2-0

Polisportiva Solarese – Junior Fiorano 2-1 (Damiano (J), Russo (S), El Gourche (S))

Solierese Calcio – United Carpi 2-1 (Fontanesi (S), Bulgarelli (U), Teodosio (S))

Veggia – Sammartinese 1-4

Virtus Cibeno – Pol. Nonantola 4-1 (3 Equabile (V), Momodu (N), Sforzi (V))

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Sammartinese 66

United Carpi 61

Maranello Sportiva 60

Solierese Calcio 59

Madonnina Calcio 59

Ravarino 58

Colombaro 49

Pavullo 48

Lama 80 37

Pol. Nonantola 34

Virtus Cibeno 31

Gaggio 26

Consolata 67 25

Polisportiva Solarese 21

Junior Fiorano 20

Veggia 19

Seconda Categoria

Il Medolla fa sua la finale playoff del Girone F di Seconda Categoria, superando 2-3, in trasferta, il Campogalliano: in gol per la formazione della Bassa Guidetti, Franco e Lodi.

