Carpi, splende il sole sulle farfalle liberate alla “Cappuccina”

CARPI- Uno splendido sole, sbucato dopo la pioggia della notte, ha accolto questa mattina al Parco della Cappuccina l’attesa liberazione di un migliaio di farfalle che hanno spiccato il volo su iniziativa del Comune di Carpi insieme alla Consulta Ambiente, al Ceas e la collaborazione delle scuole Meucci, Pertini, Agorà e Giotto.

Tanti i bambini e i genitori presenti per un’iniziativa non solo simbolica all’insegna della biodiversità, dell’educazione ambientale e dell’amore per la natura.

A fare gli onori di casa l’assessore all’ambiente Riccardo Righi che ha portato i saluti del sindaco e dell’Amministrazione spiegando il senso di un’iniziativa che « vuole sensibilizzare sul valore della biodiversità, un tema importante spesso oscurato o sottovalutato. Il parco della Cappuccina nasce anche per dare un habitat naturale a quegli abitanti del pianeta, come gli insetti impollinatori, che fanno fatica a trovare spazio nelle grandi città, ma anche nei campi. Abbiamo scelto le farfalle, simbolo di libertà e di speranza, parlando con i bambini delle scuole e pensato a questa originale iniziativa consapevoli che la condivisione di momenti di festa e stupore come questi possano renderli speciali ».

Sul palco anche Bianca Magnani del Ceas che ha definito il Parco della Cappuccina «un gioiello per la nostra città, uno spazio pubblico a disposizione di tutti noi, grandi e bambini, chiamati a rispettarlo e viverlo insieme» e Mario Poltronieri della Consulta Ambiente che ha annunciato il progetto di prossima realizzazione dell’inserimento di arnie didattiche a sostegno delle api. Fuori programma la bella iniziativa degli studenti del “Meucci Green” che, nell’ambito del progetto “Mani libere” hanno realizzato centinaia di farfalle di carta con frasi a tema donate ai bambini presenti.

Momento clou della giornata la liberazione di un migliaio di farfalle non soltanto bianche (c’erano infatti anche alcuni esemplari colorati donati dall’azienda specializzata, la Smart Bugs, incaricata dal Comune per l’iniziativa odierna) che hanno poi preso il volo dirigendosi verso i fiori che colorano il parco della Cappuccina.