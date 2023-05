Concordia, in terapia intensiva il motociclista coinvolto nell’incidente con un’auto

CONCORDIA – E’ ancora ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale di Baggiovara il motociclista rimasto ferito in seguito allo scontro con un’auto avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 9 maggio, a Concordia, all’incrocio tra via Fernando Santi e via Alberto Gavioli. Non si troverebbe, però, in pericolo di vita: per lui è prevista una prognosi di 30 giorni.

il conducente dell’auto, che stava uscendo dalla strada laterale, avrebbe urtato il motociclista, che sarebbe stato sbalzato nel fossato adiacente alla carreggiata. Il ragazzo che guidava la moto è, poi, stato trasportato in ospedale dall’elisoccorso, dopo l’iniziale intervento della Croce blu di San Felice.

