Incidente a Concordia, motociclista ferito dopo lo scontro con un’auto

CONCORDIA – Attimi di paura nel pomeriggio di ieri, 9 maggio, a Concordia. Poco dopo le ore 16, infatti, un incidente che visto coinvolte un’auto e una moto si è verificato in via Fernando Santi, all’altezza dell’incrocio con via Alberto Gavioli. In base alle prime ricostruzioni di quanto avvenuto, si legga sulla “Gazzetta di Modena”, il conducente dell’auto, che stava uscendo dalla strada laterale, avrebbe urtato il motociclista, che sarebbe stato sbalzato nel fossato adiacente alla carreggiata.

Ad avere la peggio nello scontro, dunque, è stato il giovane che guidava la moto, per il quale è stato necessario l’intervento dei soccorritori della Croce Blu di San Felice, che hanno provveduto a stabilizzare il motociclista in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso. Il giovane è poi stato trasportato all’ospedale di Baggiovara, dove è stato ricoverato in codice 2, di media gravità. Sul posto, oltre ai soccorsi, è intervenuta anche la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord per la gestione della viabilità e i rilievi.

