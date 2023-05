Elezioni amministrative, Golinelli (Lega): “Risultati che certificano la voglia di cambiamento”

Terminata la tornata elettorale che ha portato al voto quattro comuni modenesi nelle giornate di domenica 14 e lunedì 15 maggio (tra cui, per quanto riguarda la Bassa modenese, il comune di Camposanto), il segretario provinciale della Lega, Guglielmo Golinelli, ha commentato i risultati ottenuti nei comuni impegnati nella tornata amministrativa locale, risultati che, afferma Golinelli, “certificano la voglia di cambiamento e la bontà dei candidati proposti dalla Lega in Provincia di Modena”:

“Enorme soddisfazione e tanti complimenti al neoeletto sindaco Simona Magnani, candidato sindaco per la Lega e per il Centrodestra unito, riuscita nell’impresa epica di espugnare la roccaforte Polinago, superando il sindaco uscente Giandomenico Tomei, già Presidente della Provincia di Modena. Si tratta di un risultato straordinario, pari a quello raggiuto dall’Avvocato Simona Ferrari e dalla sua lista civica, appoggiata dalla Lega, in quel di Serramazzoni: una lista composta da elementi di primo spessore, fra i quali il segretario cittadino Lega Emanuele Baldi. A Serramazzoni ha vinto il territorio, confermando la bontà della scelta del movimento di entrare a far parte della squadra, poi risultata vincente, sin dall’inizio e dalla stesura del programma.