Gli studenti del Morandi di Finale Emilia portano in scena il Decameron

FINALE EMILIA – Pubblichiamo un articolo scritto da una studente del liceo Morandi sulla conclusione del progetto Teatro.

Quest’anno è stata proposta la rappresentazione del Decameron, in due serate, presso il Nuovo Cinema Corso.

Si è conclusa il 23 Maggio l’avventura del corso di teatro offerto dal Liceo Morandi, cominciato l’anno scorso nei primi mesi di scuola. Inizialmente l’attività prevedeva due incontri al mese “di riscaldamento”: si è trattato di imparare a mettersi in gioco attraverso attività come improv, scenette di gruppo, gestione dello spazio e delle emozioni – ma, soprattutto, dell’imbarazzo. Verso la fine del primo quadrimestre, completata questa fase preparatoria, si è presentata agli studenti una nuova sfida: lo screenwriting. Nonostante l’idea di inscenare alcune novelle del Decameron di Boccaccio, scelte ad hoc per rappresentare le molteplici sfaccettature dell’amore, sia stata proposta dai prof Diegoli e Gallo, sono stati soprattutto gli studenti a rimboccarsi le maniche e concepire le varie scene.

Lo step successivo è stato provare, provare, provare. Una volta assegnati i ruoli, gli studenti si sono divisi in gruppi in base alle novelle di appartenenza e hanno animato il secondo piano del liceo, occasionalmente ritrovandosi in palestra e al Nuovo Cinema Corso di Finale Emilia, dove si sarebbe poi svolto lo spettacolo. Mentre gli studenti provavano, la scuola (e molteplici altri collaboratori) ha completato il lavoro, procurandosi la quasi totalità degli oggetti di scena ed i tessuti necessari per i costumi. Lunedì 22 Maggio gli studenti si sono riuniti a teatro per un’ultima prova, dalle 14 alla fine del primo spettacolo, gratuito per gli spettatori (i quali hanno potuto versare un contributo volontario destinato ad una raccolta fondi per le popolazioni alluvionate della Romagna). La prima serata si è rivelata un successo: l’ansia accumulata nel corso del pomeriggio si è tramutata in entusiasmo, non appena ci si è trovati tutti riuniti sul palco per i ringraziamenti finali. La seconda serata, registrata e caricata sul canale Youtube del Morandi, ha concluso il percorso. Si è rivelato un momento commovente, speciale, soprattutto quando è subentrata la consapevolezza che fosse tutto finito. Tutti i ragazzi insieme sul palco, la sera del 23 di Maggio, hanno sorriso al pubblico che applaudiva, e quando sono usciti e si sono guardati nei corridoi, hanno continuato a sorridere di gioia. Ecco, l’amore: non solo le novelle inscenate, non solo l’impegno nei confronti dei due spettacoli, ma soprattutto cinque annate di ragazzi che si sono aiutati a crescere, in quei brevi momenti dopo la scuola tra un pensiero e l’altro. Ecco il clima di rispetto, di amicizia, che porta gloria al corso di teatro, ripreso dopo la triste parentesi che è stata la pandemia.

Carlotta Palavanchi

classe 5^M