“Il giro del mondo fotografico insieme a Journey 24”: Generali Italia Agenzia di Mirandola ospita la mostra di Alessandro Tomasi

MIRANDOLA – In concomitanza con la Fiera campionaria, l’Agenzia Generali di Mirandola ospita dal 12 al 19 maggio la mostra fotografica di Alessandro Tomasi dal titolo “Il giro del mondo fotografico insieme a Journey 24”.

La mostra, frutto di un “giro del mondo” effettuato da Tomasi (in arte Journey 24), durato 24 mesi e che non ha previsto l’utilizzo di aerei, sarà visitabile tutti i giorni, durante gli orari di apertura dell’agenzia, oltre che nelle giornate di sabato 13 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e domenica 14 maggio dalle 17.00 alle 20.00.

Domenica 14 maggio, è in programma, alle ore 17.45, l’inaugurazione della mostra con il taglio del nastro a cui prenderà parte un rappresentante dell’Amministrazione comunale mirandolese. A seguire, alle ore 18.00, sarà, invece, il momento di un talk, che si svolgerà presso la sala meeting dell’agenzia di Generali in via Cavallotti 26, in cui Alessandro Tomasi racconterà il proprio viaggio attraverso foto e video. Journey 24 sarà, inoltre, disponibile a rispondere a tutte le curiosità dei presenti.

E’ possibile inviare la propria partecipazione tramite e-mail all’indirizzo agenzia.mirandola.it@generali.com, oppure tramite whatapp al numero 366 50 51 326.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

