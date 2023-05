Mirandola concentra gli sforzi sul comune di Casola: isolato dalle frane e colpito dall’alluvione

MIRANDOLA- L’Amministrazione comunale di Mirandola sceglie di canalizzare tutto lo sforzo di raccolta fondi in sostegno al Comune di Casola Valsenio. Una decisione motivata dalla volontà di concentrare quante più risorse possibili in favore del borgo delle colline ravennati (2.500 abitanti) fortemente colpito dall’ondata alluvionale e da numerose frane. Gli smottamenti, anche in considerazione della particolarità del territorio, hanno completamente isolato il Comune rendendolo, per vari giorni, raggiungibile unicamente a piedi o tramite elicottero.

Nella serata di lunedì 22 maggio nel corso della seduta del Consiglio comunale – la presidentessa Selena De Biaggi – che nelle scorse giornate aveva preso contatti diretti con il vice sindaco Maurizio Nati (impegnato in prima linea nei lavori di spalatura fanghi), ha proposto di devolvere il gettone di presenza: un “fuori programma” che ha trovato l’unanime consenso da parte della seduta. Dal canto suo l’Amministrazione comunale rilancia e invita chiunque possa, e lo desideri, a donare alla comunità casolana, utilizzando le seguenti coordinate:

Tramite PagoPA

Su PayER , nella sezione dei Pagamenti on-line, basta scegliere il comune di Casola Valsenio (RA) e selezionare la voce “Donazioni”.

Tramite Satispay

Cerca “Comune Casola Valsenio” tra le categorie oppure inquadra il codice QR nell’immagine qui sotto.

Tramite bonifico bancario

IBAN: IT20U0508021099T20990000011

BIC/SWIFT: IMCOIT2AXXX

Intestatario: Comune di Casola Valsenio

Causale: “Donazione emergenza alluvione 2023″

“Sono certo che la generosità dei mirandolesi sarà tanta e ci permetterà di correre in aiuto della popolazione di un Comune colpito in maniera particolare, con centinaia ci cittadini sfollati o comunque ritrovatisi in condizione di difficoltà estrema. Casola Valsenio – commenta il sindaco Greco – non solo si è ritrovata allagata, come tristemente le immagini di questi giorni ci hanno dipinto gran parte della Romagna, ma la particolarità della sua collocazione e le frane che hanno colpito la collina sulla quale è situata, l’hanno resa irraggiungibile, generando in certi casi anche il panico. Mi sono giunte, da parte della cittadinanza, numerose richieste di indicazioni per poter aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione: Mirandola, partendo dai propri consiglieri comunali, sceglie di aiutare la comunità casolana, e lo fa nella speranza che chiunque ha sofferto, ritrovatosi impotente al cospetto di fronte alla forza della nauta, possa al più presto ritrovare il sorriso”.

