Mirandola, domenica 7 maggio Villa Frassinesi a San Giacomo Roncole apre le porte ai visitatori

MIRANDOLA – Domenica 7 maggio, dalle 15 alle 19, è in programma l’apertura straordinaria di Villa Frassinesi, in via Personali 21 a San Giacomo Roncole, frazione di Mirandola. A conclusione della mostra dedicata a Fatima Miris, attrice, cantante e regina del trasformismo, che si è tenuta in Sala Trionfini, sarà possibile ammirare la Villa che fu per tanti anni sua residenza mirandolese. L’apertura della Villa è promossa da Monica Buoli in collaborazione con l’Associazione Amici della Consulta APS e dal Comitato Sala Trionfini. Ingresso libero, non è necessaria la prenotazione.

