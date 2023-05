Mirandola, grande successo per la presentazione di “Satellite Vol. 2”, compilation di giovani artisti

MIRANDOLA – Si è svolta con una grande affluenza di pubblico, in particolare di giovani e giovanissimi, lunedì 15 maggio a Mirandola, la presentazione di “Satellite Vol. 2”, compilation di giovani artisti del territorio frutto di un progetto ideato e condiviso dalla Fondazione “Carlo e Guglielmo Andreoli” con Sinergas. Tutti i brani (di diversi generi musicali e cantati, parte in italiano e parte in inglese) sono stati scritti, arrangiati, prodotti, suonati, registrati, mixati e masterizzati all’interno del percorso dai ragazzi protagonisti del progetto. Nella serata di presentazione, organizzata nell’ambito della 219esima Fiera di Mirandola, l’entusiasmo è stato davvero tanto.

«Satellite vuole essere un contenitore culturale in grado di valorizzare la creatività dei nuovi talenti musicali del nostro territorio, fornendo loro know-how e una struttura organizzativa che possa promuovere e dare visibilità alla loro creatività e quindi alla loro Arte».

Con queste parole Giorgio Borgatti, responsabile del progetto ha presentato il concerto sul palco centrale di piazza Costituente, continuando:

«Satellite è un progetto di alta valenza culturale, che incentiva l’essere propositivi e l’autopromozione e che stimola la cooperazione e il lavoro di gruppo. I ragazzi hanno lavorato assieme creando i cosiddetti featuring (termine che indica quando un artista collabora alla produzione di un altro artista, contribuendo con una parte scritta, cantata o suonata), hanno lavorato ad un progetto di promozione e diffusione del loro lavoro e stanno contribuendo alla gestione delle pagine social dedicate al progetto».

Anche quest’anno Sinergas, la società di luce e gas del territorio, ha dato energia al progetto “Satellite”. Sinergas crede infatti nell’importanza della didattica musicale e, in generale, nei progetti che sostengono i percorsi di psicopedagogia musicale della Fondazione Scuola di Musica Andreoli per le famiglie del territorio. La società si impegna quotidianamente nella promozione dei valori di vicinanza e crescita della comunità nella quale opera e per questo è particolarmente onorata di poter contribuire alle iniziative della Fondazione “Andreoli” che utilizzano la musica come veicolo di integrazione e inclusione delle giovani generazioni.

I brani di “Satellite Vol. 2” sono disponibili da lunedì 2 maggio su Spotify, Apple Music e sulle altre piattaforme musicali mondiali di condivisione e streaming. Gli 11 brani toccano diversi generi, dall’Hip-Hop old School di Anthomyke, Fillo Sux con il loro brano “Azione”, ad atmosfere più Jazzy dei giovanissimi mirandolesi Biancoscuro, dall’ambient più elettronico e intimo di Francesca Regoli a quello più “spinto” e dance di 3Li e Tommy Jeans. Gli 11 brani di “Satellite Vol. 2” scorrono via in maniera fluida già al primo ascolto e reggono il confronto con le produzioni più moderne ed internazionali, anche grazie all’esperienza dei docenti (Giorgio Borgatti, Martino Greco, Lorenzo Borgatti), che hanno accompagnato e seguito gli studenti nelle produzioni.

“Satellite Vol. 2” ha cominciato proprio il 15 maggio da Mirandola un tour di presentazione che vedrà impegnati gli artisti in una serie di concerti sul territorio, per poi proseguire individualmente fino al prossimo inverno.

I brani e gli autori di “Satellite Vol. 2”

1. Azione – Anthomyke, Fillo Sux

2. Il Mare Che Ci Divide – Biancoscuro

3. Melody Man – Badmood, 66GIGI, Svello

4. Welcome to Nowhere – Gravity Dive

5. Tu Lo Sai – Francesca Regoli

6. Casino – BLUVY

7. Grey Child – 4 in a Box

8. Onlyfans – TTNF

9. Helpless – Ice Four

10. Ti Voglio – 3LI, Tommy Jean’s

11. Sogni – Fra Betti, Andrea Pirazzini

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: