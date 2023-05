Mirandola non dimentica, ecco le celebrazioni nell’anniversario del terremoto

MIRANDOLA – Mirandola non dimentica, ecco le celebrazioni nell’anniversario del terremoto. Questi sono gli appuntamenti istituzionali in programma per lunedì 29 Maggi, in occasione delle celebrazioni per l’undicesimo anniversario della seconda scossa di terremoto dello scorso 2012.

Il primo evento è in programma presso il plesso di Via 29 Maggio, mentre il secondo – che coinvolgerà il sindaco e la presidente del Consiglio comunale – è in programma in piazza conciliazione davanti al Duomo

