Nuovi spazi per la scuola elementare di Soliera- L’INAUGURAZIONE

Nuovi spazi per la scuola elementare di Soliera

SOLIERA – Sono stati inaugurati sabato mattina i nuovi spazi della scuola elementare di Soliera, dove hanno sede le classi del tempo normale e gli uffici dell’Istituto Comprensivo. Al taglio del nastro hanno partecipato alunne ed alunni, oltre alle insegnanti e al personale, e il sindaco Roberto Solomita ha commentato:

E’ stato particolarmente emozionante stamattina inaugurare i nuovi spazi del tempo normale delle scuole elementari Garibaldi di via Caduti di Nassiriya e chiudere così il cerchio del lungo piano di interventi sull’edilizia scolastica proprio nell’11° anniversario del sisma 2012.

Nei mesi scorsi si è conclusa un’operazione complessiva di razionalizzazione degli spazi scolastici solieresi dopo i danni prodotti dalle scosse del terremoto del 2012. I due edifici della primaria Garibaldi (tempo pieno e tempo normale), insieme alla palestra “I Cento Passi”, sono stati costruiti nell’ambito delle operazioni di emergenza post-sisma. Per qualche anno uno dei due fabbricati scolastici ha ospitato la scuola media Sassi, la quale nel 2019 è rientrata nella sua sede storica di via Loschi 200, riqualificata e messa in sicurezza dal punto di vista sismico. Quanto invece all’edificio di via Roma, all’incrocio con via Muratori, che ospitava la scuola primaria (tempo normale), nei prossimi mesi verrà trasformarlo nella nuova Casa della Salute (Casa della Comunità) di Soliera.

La 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐬𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚 “𝐁𝐢𝐱𝐢𝐨” in legno anti-sismica e in classe energetica A inaugurata a settembre 2012 La 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐬𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 “𝐁𝐚𝐭𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢” 𝐝𝐢 𝐒𝐨𝐳𝐳𝐢𝐠𝐚𝐥𝐥𝐢 inaugurata a novembre 2012, con la nuova mensa aperta a settembre 2013 Le 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐬𝐜𝐮𝐨𝐥𝐞 𝐞𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢 “𝐆𝐚𝐫𝐢𝐛𝐚𝐥𝐝𝐢” 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐩𝐢𝐞𝐧𝐨 𝐞 𝐥𝐞 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐬𝐜𝐮𝐨𝐥𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐞 𝐒𝐚𝐬𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐚 𝐂𝐚𝐝𝐮𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐍𝐚𝐬𝐬𝐢𝐫𝐢𝐲𝐚 inaugurate a novembre 2012, con la nuova palestra “I Cento Passi” inaugurata a marzo 2014 Le 𝐬𝐜𝐮𝐨𝐥𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐞 𝐒𝐚𝐬𝐬𝐢 𝐭𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐬𝐞𝐝𝐞 adeguata al 100% della normativa antisismica e riqualificate energeticamente nel gennaio 2019, con la palestra “Loschi” riqualificata riaperta nel settembre 2020 L’𝐚𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 “𝐌𝐞𝐧𝐨𝐭𝐭𝐢” 𝐝𝐢 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐝𝐢 con la nuova mensa inaugurata nel settembre 2020 Gli spazi rinnovati delle “𝐆𝐚𝐫𝐢𝐛𝐚𝐥𝐝𝐢” 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐩𝐢𝐞𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐚 𝐂𝐚𝐝𝐮𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐍𝐚𝐬𝐬𝐢𝐫𝐢𝐲𝐚, 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐬𝐚 𝐞 𝐥’𝐚𝐮𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥𝐞 “𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧 & 𝐅𝐮𝐧” inaugurati nell’aprile 2022 “Ora manca solo l’intervento di riqualificazione sismica ed energetica della materna “Muratori” finanziato con il PNRR la cui progettazione esecutiva è già conclusa – commenta Solomita -Dieci anni di lavoro intenso per dare ai ragazzi e agli insegnanti gli spazi adeguati alla loro educazione e crescita, necessari per coltivare il futuro della nostra comunità” Il sindaco ricorda poi 𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐮𝐥𝐥’𝐞𝐝𝐢𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐞𝐫𝐞𝐬𝐞 𝐝𝐨𝐩𝐨 𝐢𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞𝐦𝐨𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟎𝟏𝟐:

