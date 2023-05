Parcheggi a Mirandola, Ganzerli (Pd): “In centro spazio ai residenti, sulla Circonvallazione posti auto per lo shopping”

MIRANDOLA – Il capogruppo Pd in Consiglio comunale a Mirandola, Roberto Ganzerli, interviene nel dibattito sul tema parcheggi a Mirandola:

“Ho trovato molto interessante il dibattito aperto dalla Vostra redazione sui parcheggi a Mirandola. Nella storia recente, come voi giustamente ricordate, dopo il terremoto, il tema della ricostruzione degli edifici è andato di pari passo con quello della viabilità e della sosta in centro storico: un sistema che si rivela di vitale importanza sia per i residenti che per i commercianti.

Oggi un centro storico moderno si misura nella capacità di offrire un sistema di viabilità che dovrebbe essere sicuro e sostenibile, garantire ai residenti la comodità di accedere alla proprie abitazioni e ai clienti dei negozi di usufruire di soste adeguate dai luoghi dello shopping. Per questo credo che si possa progettare una rete di viabilità all’interno del centro storico che favorisca la mobilità dolce e lasci spazio ai residenti per la sosta mentre sulla Circonvallazione, così come è ora a senso unico, si potrebbero ricavare i parcheggi per lo shopping.

Per questo sono contrario all’idea di questa Amministrazione che vorrebbe una Circonvallazione a doppio senso che toglierebbe invece di aggiungere parcheggi sul perimetro della città rendendo la viabilità più caotica e soprattutto meno sicura. Servirebbe, inoltre, una riprogettazione anche delle vie di collegamento al centro aggiungendo piste ciclabili e puntando sulla sicurezza degli incroci limitrofi oggi purtroppo sempre meno sicuri con l’aumento del traffico. Mi auguro che questo dibattito possa dare un contributo a un tema che da diversi anni non vede sviluppi. Grazie per l’attenzione”.