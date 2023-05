Parcheggi a Mirandola, il Comune: “Negli ultimi 3 anni recuperate aree destinate a posti auto in centro storico”

MIRANDOLA – Parcheggi a Mirandola, continua il dibattito. Dopo aver ospitato la lettera di una lettrice e la posizione in merito di Roberto Ganzerli, capogruppo Pd in Consiglio comunale a Mirandola, abbiamo affrontato il tema con l’Amministrazione comunale di Mirandola:

Facciamo il punto sui residenti del centro storico. Quanti sono? Sono tornati a livello ore sisma? Sono aumentati o diminuiti? Si ritengono soddisfacenti le politiche (ad esempio contributi alle famiglie) che sono stati dati per favorire il rientro in centro? Vanno rinnovate?

“Premesso che la popolazione residente del comune di Mirandola (dati aggiornati al 31/12/2022 dell’anagrafe comunale alla mano) è tornata ai livelli pre-sisma, per quanto riguarda il centro storico si registra ancora uno scostamento di circa 300 residenti. Dai 2.352 del primo semestre 2012, oggi ne contiamo 2.047. Questo il motivo per cui l’Amministrazione ha ampliato la misura a bando per l’incentivazione di nuovi “insediamenti” proprio in centro storico, attraverso contributi alle locazioni, che per gli anni 2021 e 2022 hanno interessato circa 50 nuovi nuclei e ridotto le tariffa tariffa rifiuti per residenti ed esercenti. Rispetto al tema parcheggi va detto che la presenza dei cantieri di ricostruzione, sia pubblica che privata, si è via via evoluta. Oggi il centro storico può contare su quasi 100 parcheggi non disponibili anche solo fino a qualche mese fa. Dalla rimessa in pristino del parcheggio di piazza Conciliazione (22 posteggi), con la riapertura del Duomo a fine 2020, passando per piazza Ceretti (recuperati ca. 20 posteggi recuperato con il completamento dell’intervento Mude del M2), piazza Marelli (recuperati ca. 10 posteggi con il completamento dei Mude), piazza Marconi e via Tabacchi (anche qui una decina di posteggi sono stati recuperati dalla rimozione di impalcature e ponteggi), fino a Piazza Garibaldi per cui si è appena liberato lo spazio antistante il nuovo Polo culturale, che garantirà il parcheggio di altre 15 auto. Questi sono solo i principali esempi di aree recuperate – e destinate a posti auto – in centro storico negli ultimi 3 anni”.

C’è in campo un progetto per realizzare nuovi parcheggi in centro? O gli attuali disponibili sono considerati sufficienti?

“Rispetto a nuove aree da destinare a parcheggio, è di recente approvazione il progetto di recupero del Casellino ferroviario di viale V Martiri, che prevede la sistemazione a parcheggio dell’area all’incrocio con via Curiel, con il recupero di circa 20 posteggi. Oltre all’area ex stazione delle corriere di via circonvallazione, per cui all’esito della procedura di riconsegna dell’area da Amo-Seta al Demanio, il comune potrà disporne direttamente”.

Parcheggi in centro storico. Valutate ci sia la necessità di regolarizzare i parcheggi per i residenti con misure come pass o contributo parcheggio per venire incontro ai loro bisogni che sono diversi da quelli di chi viene in centro per lavorare o come cliente dei negozi? Strisce blu, disco orario, ztl. Come cambieranno, se ciò accadrà, in futuro?

“L’Amministrazione, come già palesato in questi quattro anni di governo della Città, proseguirà con un approccio volto a canalizzare il massimo del passeggio (e del passaggio) possibile per le vie del centro storico. Questo con l’implicita volontà di valorizzare le attività – ristorative, commerciali e di servizio – che hanno scelto di investire sul cuore della nostra Città. La valutazione in merito alla destinazione di parcheggi riservati ai residenti è invece subordinata alla scelta di trasformare dei parcheggi con disco orario, e quindi a una loro riduzione numerica, per convertirli in parcheggi a pagamento (blu, su cui sarebbe comunque valido il pass) e/o riservati (gialli, solo per residenti in possesso del pass)“.

LEGGI ANCHE:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: