Pioggia e piene dei fiumi, allerta arancione per mercoledì 10 maggio

Una nuova allerta è stata diramata per il territorio della Regione Emilia-Romagna per la giornata di domani, 10 maggio. L’allerta è valida dalle 00:00 del 10 maggio 2023 fino alle 00:00 del 11 maggio 2023. In particolare, allerta rossa per piene dei fiumi per le province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per frane e piene dei corsi minori per le province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Allerta arancione per piene dei fiumi per le province di Reggio Emilia, Modena (compreso il territorio della Bassa modenese), Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini per frane e piene dei corsi minori per le province di Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Allerta gialla per piene dei fiumi per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, e Ferrara; per frane e piene dei corsi minori per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Nella giornata di mercoledì 10 maggio sono previste piogge diffuse e persistenti su tutto il territorio regionale, anche a carattere di rovescio, con cumulate elevate sul settore centro-orientale. Si prevedono piene su tutti i corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione, con possibile occupazione delle aree golenali, interessamento degli argini e difficoltà di smaltimento delle acque nel reticolo idrografico minore e di bonifica. Potranno verificarsi diffusi fenomeni franosi e di ruscellamento lungo i versanti, più probabili nel settore collinare/montano centro-orientale.

La criticità idraulica e idrogeologica rossa prevista nella pianura e collina bolognese, ravennate e forlivese, è connessa alle numerose vulnerabilità ancora in atto sul territorio interessato dagli eventi del 2-3 maggio.

