Rischio idrogeologico, Platis e Giacobazzi (FI): “nodo Modena a rischio anche con piene piccole. Interventi strutturali in ritardo di anni”

In merito alle dichiarazioni del sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli sugli effetti dell’ondata di maltempo in provincia di Modena, il consigliere comunale e il consigliere provinciale di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi e Antonio Platis, hanno dichiarato:

“Posto che negli anni del suo mandato il territorio modenese ha già registrato due alluvioni, con rotture di argini nel comune di Modena nel 2014 e alle porte di Modena nel 2020, il trionfalismo di Muzzarelli di oggi di fronte al passaggio senza conseguenze di una piena comunque piccola rispetto ai parametri tecnici, equivale a sciacallaggio politico. Il fatto che il territorio, orfano da almeno 30 anni di adeguamenti strutturali del sistema di Secchia, Naviglio e Panaro (se non si considera l’aggiustamento di errori di funzionamento nella cassa di espansione del Panaro), abbia consentito alla piena di transitare è legato al fatto che la piena era piccola. Lo ripetiamo: gli interventi strutturali, a partire dal potenziamento delle casse di espansione del Secchia a piene centenarie, sono al palo, e il PD al governo di comune, provincia e Regione, è stato talmente lungimirante da non avere predisposto per tempo i progetti necessari per accedere ai fondi PNRR. Lavori necessari per compensare il rischio aumentato dopo la devastazione del territorio compiuta anche negli anni della sua vicepresidenza della provincia di Modena. Spacciare la fortuna come successo politico per nascondere la responsabilità di non avere fatto prevenzione per decenni, è al limite dell’inqualificabile”.