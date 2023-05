San Felice, abbandonava bottiglie di birra in un parco: sanzionata 50enne

SAN FELICE SUL PANARO – Abbandonava bottiglie di birra a San Felice sul Panaro nel parco giochi di via Puviani, angolo via Brancolini. Una donna di 50 anni del luogo è stata però individuata dalla Polizia Locale, sanzionata con una multa di 200 euro e obbligata a ripulire l’area dai rifiuti. La signora, tra l’altro, ci aveva preso gusto perché era dal novembre del 2022 che aveva iniziato a gettare le bottiglie di birra, ovviamente vuote, nel parco. La Polizia Locale ha documentato almeno sei episodi.

Da una segnalazione dei residenti è iniziata l’attività investigativa della polizia locale che anche grazie alla videosorveglianza cittadina è riuscita in poco tempo a individuare e sanzionare la donna. Ma l’indagine non è stata semplice perché la 50 enne non utilizzava un’auto, ma raggiungeva il parco a piedi o in biciletta per disfarsi delle bottiglie di birra. A parte il deprecabile gesto di abbandono dei rifiuti, il pericolo poteva derivare dal fatto che rompendosi, le bottiglie di vetro potessero essere pericolose per i bambini che utilizzano il parco giochi come area di svago.

“Un grazie alla polizia locale per l’ottimo lavoro svolto – ha dichiarato il vicesindaco di San Felice, Bruno Fontana – proseguiremo e intensificheremo i controlli e le sanzioni contro l’abbandono dei rifiuti. E chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini, invitandoli al rispetto delle regole e a segnalare al Comune o alla polizia locale, come accaduto in questo caso, questi comportamenti scorretti che danneggiano l’intera comunità”.

