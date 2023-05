San Felice, lavori sulla rete idrica: divieto di transito in via Bergamini

SAN FELICE- Divieto di transito veicolare (esclusi residenti e soggetti autorizzati), mercoledì 31 maggio, in via Bergamini: nel tratto compreso tra via Ascari e via Risorgimento.

Il divieto di circolazione- dalle 8.30 alle 17.30- verrà istituito per mettere per gli interventi di allacciamento idrico.

Inoltre dal 5 al 9 giugno divieto di transito e sosta in via Terrapieni, nel tratto compreso tra via Circondaria e viale Campi, per esecuzione di scavi per interramento linee elettriche.

