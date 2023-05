San Prospero, il salumificio Mec Palmieri presenta rebranding e nuovo logo a Tuttofood

SAN PROSPERO – Il Salumificio Mec Palmieri partecipa all’edizione 2023 di Tuttofood, la fiera globale B2B dedicata a produttori e distributori della filiera food and beverage. Uno spazio che riconosce nell’innovazione il proprio punto di forza è la cornice ideale per presentare il rebranding e il nuovo logo dello storico salumificio di San Prospero. Ulteriori elementi protagonisti a Tuttofood, due novità di prodotto: Mortadella La Ruvida e prosciutto cotto di alta qualità Il Favoloso.

“ Siamo orgogliosi di partecipare alla fiera portando delle novità di assoluto rilievo per il brand Palmieri, ripensato per rafforzare la comunicazione della nostra identità nei confronti del consumatore finale – afferma Francesco Palmieri , amministratore delegato Salumificio Mec Palmieri – L’operazione mira a trasmettere con più immediatezza i valori del Salumificio, nonché la nostra esperienza di lungo corso, che ci rende protagonisti tra i più rilevanti e dinamici di questo segmento. Con il rebranding rinsaldiamo il racconto del nostro impegno che da sempre ci guida verso una produzione artigianale, di alta qualità, made in Italy ”.

“Focus su Mortadella La Ruvida – prosegue la nota dell’azienda sanprosperese – ispirata all’antica tradizione dei salsamentari. Sapore deciso e profumo intenso, l’impasto de La Ruvida è composto di sole carni nazionali e piccoli dadini di guanciale, condito con aromi naturali e sale dolce dei Papi. Una leggera granulosità al palato e differenti gradazioni cromatiche di rosa della fetta. La Ruvida nasce per esaltare l’unione con qualsiasi abbinamento, ed è particolarmente indicata per cubetti e fette più spessi. La nuova referenza verrà distribuita in Gdo.

Ulteriore novità è il prosciutto cotto Il Favoloso, prodotto da materia prima selezionata, solo cosce di suini nati, allevati e lavorati in Italia. Il Favoloso, grazie alla legatura, mantiene fino alla fine la compattezza delle fette senza rinunciare alla sottigliezza. Aromatizzato su base naturale con sale dolce di Cervia, una nota di miele d’acacia e aromi naturali, cotto a vapore per circa ventisei ore in sottovuoto e a bassa temperatura, Il Favoloso è morbido e delicato al palato. Il prodotto sarà destinato al canale tradizionale.