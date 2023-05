Scomed Bomporto, terminano i campionati della formazione femminile e dell’Under 12

BOMPORTO – Con gli incontri del 1° maggio, termina anche il campionato di Serie A femminile di hockey, che ha visto a Milano la formazione Scomed Bomporto cedere in entrambe le partite nei confronti della squadra di casa. Stagione difficile, come prevedibile, per le bomportesi, alla loro prima esperienza in questa difficile categoria.

Il 30 aprile a Forli termina il campionato regionale anche per la formazione giovanile Under 12 degli Scomed Bomporto, che a Forli soccombono alle avversarie Ferrara e Imola, concludendo al terzo posto in classifica generale.

Risultati partite :

Campionato femminile SERIE A

SCOMED BOMPORTO – CV SKATING 0 – 5

Campionato Giovanile Under 12:

Scomed Bomporto – Hockey Imola 1 – 2 ( Per i Scomed Bomporto goal di Andreoli )

Warrios Ferrara Hockey – Scomed Bomporto 4 – 3 ( Per i Scomed Bomporto goal di : Bignami, Santagiuliana,Gavioli )

La formazione femminile Scomed Bomporto serie A : Bianco, Faccini, Baba, Folli, Zippo, Zanella, Marchica, Gonni, Cipriano, Berardi e Bergamini.

Portiere : Grosso,Allenatori Tarantola e Colazzo,Dirig. Bergamini.

La formazione Scomed Bomporto under 12 : VERGARI FRANCESCO,BIGNAMI MATTIA,GAVIOLI ANITA,SANTAGIULIANA ALEX,LUMIA SUSANNA,ANDREOLI,NICOLO’,RAIMONDI FRANCESCO,BABA SAMI,VENTURATO SARA,BRONTESI JOHNNY,GROSSO MARIA LUNA,MASSOUSSI MALAK,CAVICCHIOLI VITTORIO ,Allenatore Willy Prandini

Nelle foto: Le formazioni Scomed Bomporto al termine delle partite

