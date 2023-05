Team Double V Racing di Medolla, al via la Nascar Whelen Euro Series 2023: bene Schober nella categoria EN 2

MEDOLLA – La NASCAR Whelen Euro Series 2023 ha preso il via lo scorso weekend (6-7 maggio) sul Circuit Ricardo Tormo di Valencia, in Spagna, dove sono scese in pista 31 auto di 16 team provenienti da dieci diversi paesi europei e asiatici. Il team Double V Racing di Medolla, dopo aver fornito solide prestazioni nel 2022, andrà per la prima volta all’attacco di tutte le 3 categorie ufficiali con la Ford Mustang #27. Una line-up ricca di talento ed esperienza che promette scintille e colpi di scena: Stefano Attianese, esperto pilota laziale con un grande trascorso nel mondo delle formule che affronterà la EN Pro; Patrick Schober, astro nascente della serie che per la seconda stagione tenterà l’assalto al titolo EN 2; Viktor Schiffer, giovane pilota austriaco pronto a duellare in Club Challenge.

Club Challenge

Il primo appuntamento con la categoria Club Challenge non è sicuramente quello che ci si aspettava per il team medollese dopo gli incoraggianti test pre-season. Purtroppo già dalle libere di giovedì la Ford Mustang rivela problemi al nuovo motore e costringe tutto il team a un duro e lungo lavoro per poter mettere l’auto a disposizione di Schiffer. Venerdì mattina l’auto è di nuovo in pista, i problemi sembrano ormai risolti ma la sfortuna colpisce nuovamente: dopo appena 2 giri del primo turno Club, il pilota segnala via radio una perdita di potenza, rientra ai box ed è costretto al ritiro. La situazione è compromessa, motore e frizione sono rotti e vanno sostituiti nuovamente. Sarà una corsa contro il tempo in vista delle qualifiche di sabato mattina.

En Pro Round 1-2

Le qualifiche della categoria PRO, per Double V Racing, sono viziate dai problemi avuti nei giorni precedenti, Attianese scende in pista con motore e frizione nuovamente sostituiti, ma senza aver partecipato alle Free Practice indispensabili per conoscere la pista cerca di ottenere il miglior piazzamento possibile. Partirà però dalla P26 in penultima fila. Gara 1 a questo punto diventa strategica per l’esperto pilota, che punta a creare feeling con l’auto e con la pista senza prendere rischi inutili in vista di Gara 2. Un primo round insolitamente tranquillo dove Attianese guadagna comunque 2 posizioni chiudendo così in P24. Gara 2 promette più bagarre e infatti fin dai primi giri non mancano i contatti e gli incidenti, ma Attianese è abile a schivare un paio di collisioni e con un feeling sulla pista sempre crescente ingaggia un paio di duelli emozionanti, rieuscendo a chiudere in P18 questo weekend per lui complicatissimo.

En 2 Round 1-2

Schober sale finalmente in auto il sabato mattina per le qualifiche della categoria EN 2 e quasi inaspettatamente trova un grande ritmo su una pista che non è certo tra le sue preferite. Partirà dalla P7, centrando così la miglior qualifica personale in EuroNASCAR. Gara 1 è da cardiopalma: fin dal primo giro Patrick si trova a duellare ferocemente con Martin Dubek, campione EN 2 nel 2021. La battaglia è senza esclusione di colpi, sorpassi e controsorpassi tra i 2 animano la gara divenendone la principale attrazione. Solo al penultimo giro Dubek sopravanza definitivamente Schober che chiude così in P6, ma rivela una solidità e velocità impressionanti. Gara 2 è un bel banco di prova, dopo la super prestazione di sabato Schober cerca conferme e ha tutti gli occhi puntati addosso. Ma questo non rappresenta un problema per lui, bensì uno stimolo e la conferma arriva in modo totale. Prima si libera di Dombrowski e poi va alla caccia di Cappelli con il quale ingaggia

un bel duello durato diversi giri. Il pilota di Race Art nulla puo’ di fronte al ritmo indiavolato di Schober che lo supera ed ottiene la P5 finale. Un weekend pazzesco per lui che gli regala una fantastica P5 anche in classifica generale.

